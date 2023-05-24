Захарова заявила, что США боятся, что их признают активным участником украинского кризиса

Вашингтон идет на любые уловки, чтобы не дать общественности понять "рукотворность кризиса", отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. США боятся признания активной стороной украинского конфликта, так как в этом случае станет очевидно использование ими Киева в собственных целях. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала слова официального представителя госдепартмента США Мэттью Миллера о том, что Вашингтон не поощряет удары Украины по территории России, однако оставляют за Киевом право принимать решения.

"Они как огня боятся того, чтобы их признали страной, которая участвует в это конфликте не просто как наблюдатель, не просто как посредник, а как активная страна, намного более активная, чем непосредственно киевский режим. То есть та сторона, которая сама использует киевский режим в собственных целях", - сказала она в среду в эфире радио "Спутник".

Захарова отметила, что в случае признания США активным участником конфликта их образ в глазах общественности будет разрушен. Именно поэтому, по ее словам, Вашингтон идет на любые уловки, чтобы не дать общественности понять "рукотворность кризиса". Дипломат указала, что украинский кризис "творится Вашингтоном и американскими руками".

По мнению Захаровой, официальные лица США "обкладывают ложными тезисами свою позицию и свой подход", чтобы никто не мог увидеть "истинной сути того, чем они занимаются".