Пушилин заявил о стабилизации обстановки на флангах у Артемовска

По словам врио главы ДНР, пик тревожности в этой ситуации прошел

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Обстановка на флангах у Артемовска (украинское название - Бахмут) стабилизируется, пик тревожности там прошел. Об этом сообщил в среду врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Пик тревожности, когда была самая активная фаза, когда противник пытался [бить] по флангам и окружить ребят в самом Артемовске, прошел, по моей информации. <...> Сейчас я разговаривал с ребятами, которые там, в том числе с "вагнерами" (ЧВК "Вагнер" - прим. ТАСС), и они тоже говорят, что туда подошли боеспособные части, и эта работа (по стабилизации флангов - прим. ТАСС) выстраивается", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

"С сегодняшнего дня уже завели мы туда и МВД. <...> На следующем этапе мы заводим туда сотрудников министерства по ЧС, потому что для оценки объемов разминирования уже необходимы материально-техническая база, наличие личного состава. Чтобы, как и в предыдущих освобожденных населенных пунктах, было проверено каждое здание и каждый метр территории", - добавил Пушилин.

По словам врио главы ДНР, никаких свидетельств нахождения сейчас в Артемовске мирных жителей нет.

"Что касается гражданских. Мы вчера проехали практически весь город. Гражданских мы не увидели. Ребята, которые там находятся, "вагнера" (ЧВК "Вагнер" - прим. ТАСС), весь этот период эвакуировали, как только находили, гражданских. С их слов, гражданских в городе нет", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Пушилин добавил, что сотрудники МВД, которые начали работу в городе, в частности, будут еще раз проверять, остались ли в нем мирные жители.

Освобождение Артемовска и ситуация на флангах

За несколько дней до освобождения города Пушилин сообщал, что ситуация на флангах у Артемовска была непростая, там шли самые активные действия, ВСУ перебрасывали туда свои резервы. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в начале мая отмечал, что ВСУ предпринимают попытки прорыва российских флангов на артемовском направлении.

17 мая подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что после освобождения города военное командование Украины стягивает дополнительные войска и технику под Часов Яр, чтобы нанести удар по флангам российских сил в Артемовске.

Министерство обороны РФ 21 мая сообщило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военнослужащих ВС РФ с освобождением города. Как сообщили в пресс-службе Кремля, все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, мощным форпостом Вооруженных сил Украины. Бои за город начались 1 августа 2022 года. Битва стала одним из самых масштабных сражений за время освобождения Донбасса с 2014 года. До начала боев в городе проживали около 72 тыс. человек