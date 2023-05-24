Пушилин назвал ситуацию в Авдеевке и Марьинке контролируемой

Врио главы ДНР отметил, что российские силы отбили попытки ВСУ контратаковать на этих направлениях

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Авдеевки и Марьинки в ДНР контролируется российскими силами, попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать на этих направлениях отбиты. Об этом в среду в эфире телеканала "Соловьев Live" сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"По Авдеевке, Марьинке - я особо не переживаю, здесь находится 1-й армейский корпус, ребята обстрелянные. <...> Ситуация находится под контролем: если по Марьинке пока нужного активного вытеснения [подразделений украинских войск] из оставшейся части Марьинки мы не видим, то по Авдеевке мы видим практически ежедневное улучшение позиций. Попытки противника контратаковать есть - в районе Марьинки они пытались, - но эта ситуация была купирована", - сказал он.

Авдеевка - город с населением около 30 тыс. человек. За время конфликта в Донбассе город, оккупированный украинскими войсками, был превращен в один из их главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки ВСУ ведут огонь по Донецку, Макеевке, Ясиноватой и окрестностям.

Город Марьинка находится к западу от Донецка. Ранее Пушилин сообщал, что ВСУ на этом направлении оказывают ожесточенное сопротивление. В республике сообщали, что освобождение Марьинки выведет районы Донецка (Александровка, Петровский район и микрорайон Текстильщик) из зоны досягаемости для обстрелов с украинской стороны.

22 мая Пушилин проинформировал, что российские силы постоянно продвигаются вперед на авдеевском и марьинском направлениях, несмотря на прибытие крупных резервов ВСУ.