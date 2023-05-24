24 мая, 06:48

Патрушев указал, что Запад взял курс на разрушение основополагающих ценностей

Секретарь Совета безопасности РФ указал на важность другим государствам объединять усилия, чтобы добиваться единой и неделимой архитектуры безопасности

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Запад начал разрушать базовые нормы и ценности, и на фоне этого другим государствам как никогда важно объединять усилия, чтобы добиваться единой и неделимой архитектуры безопасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду на XI Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"В условиях курса Запада на разрушение основополагающих норм и ценностей как никогда возрастает необходимость выработки объединительной повестки, направленной на социально-экономическое развитие всех без исключения государств и построение единой и неделимой архитектуры международной безопасности", - подчеркнул он. 

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Патрушев, Николай Платонович
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