Путин заявил, что нестабильность в мире нарастает

Президент указал, что это прямо связано со стремлением отдельных государств и объединений "сохранить, удержать свое доминирование, навязать свои правила, полностью игнорируя суверенитет, национальные интересы, традиции других государств"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Ситуация в мире становится все менее стабильной, появляются новые очаги напряженности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Мы видим, что современная международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности. В разных регионах расширяются прежние и появляются новые очаги напряженности, накапливается негативный груз конфликтов. Народы многих стран переживают драматические последствия организованных извне переворотов", - констатировал он.

Путин указал, что это прямо связано со стремлением отдельных государств и объединений "сохранить, удержать свое доминирование, навязать свои правила, полностью игнорируя суверенитет, национальные интересы, традиции других государств".

"Все это сопровождается наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела других стран, а также попытками извлечь односторонние преимущества из спровоцированных рядом западных государств энергетического и продовольственного кризисов", - описал происходящее российский лидер.

По его словам, Россия убеждена, что такому разрушительному курсу, политике шантажа и нелегитимных санкций есть реальная альтернатива. "Это укрепление стабильности в мире, последовательное выстраивание системы единой неделимой безопасности, решение масштабных задач по обеспечению экономического, технологического и социального развития", - пояснил президент РФ.

"И здесь прежде всего необходима координация усилий всех стран, кропотливая совместная работа на принципах взаимного уважения, партнерства и доверия. Именно такие подходы заложены в обновленной Концепции внешней политики России", - подытожил Путин.