Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора от Красноярского края

Валерий Семенов ранее сообщил, что получил предложение перейти на работу в органы исполнительной власти Красноярского края

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду досрочно прекратил сенаторские полномочия Валерия Семенова, представлявшего в палате законодательный орган Красноярского края. Ранее парламентарий написал соответствующее заявление в связи с переходом на другое место работы.

По словам Семенова, он получил предложение "перейти на более практическую работу в органы исполнительной власти [Красноярского] края". Как отметил ранее глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, Семенову предложили продолжить работу в качестве вице-губернатора Красноярского края.

Полномочия Семенова должны были закончиться в сентябре 2026 года.