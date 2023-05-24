24 мая, 07:29

Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора от Красноярского края

Валерий Семенов ранее сообщил, что получил предложение перейти на работу в органы исполнительной власти Красноярского края

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду досрочно прекратил сенаторские полномочия Валерия Семенова, представлявшего в палате законодательный орган Красноярского края. Ранее парламентарий написал соответствующее заявление в связи с переходом на другое место работы.

По словам Семенова, он получил предложение "перейти на более практическую работу в органы исполнительной власти [Красноярского] края". Как отметил ранее глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, Семенову предложили продолжить работу в качестве вице-губернатора Красноярского края.

Полномочия Семенова должны были закончиться в сентябре 2026 года. 

Теги:
РоссияТимченко, Вячеслав СтепановичКрасноярский крайСеменов, Валерий Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация