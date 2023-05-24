Республика Сербская намерена проводить собственную политику в отношении России

Президент энтитета Боснии и Герцеговины Милорад Додик подчеркнул, что Республика Сербская не хочет прекращать отношения с Москвой из-за того, что кто-то другой находится с ней в состоянии конфликта

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) намерена проводить свою собственную политику в отношении России, продолжать сотрудничать и работать с ней. Об этом в среду заявил президент республики Милорад Додик.

"Мы хотим сотрудничать, продолжать работать с Россией. <...> Мы намерены проводить нашу собственную политику", - сказал он в эфире телеканала RT.

Додик подчеркнул, что Республика Сербская не хочет прекращать отношения с Москвой из-за того, что кто-то другой находится с ней в состоянии конфликта. "Мы верим, что у нас есть право на близкое сотрудничество", - добавил президент энтитета.

По мнению Додика, Запад проявил высокомерие, когда не захотел слушать мнение России по поводу украинского кризиса. "До начала специальной военной операции, Россия представила Западу документ, касающейся ее безопасности, и, на удивление, никто на него не отреагировал", - указал он, отметив, что западные страны всегда отклоняют мнения других.

Додик считает, что реальной целью политики коллективного Запада является не помощь Украине, а реализация своих целей, главной из которых является получение российских ресурсов. "У Западной Европы нет нефти или газа, никаких редких металлов, никакого угля, никаких ресурсов", - объяснил президент Республики Сербской.