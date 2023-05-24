Лавров: страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине на стороне Киева

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Страны Североатлантического альянса фактически напрямую участвуют в конфликте на Украине на стороне Киева, такая линия Запада существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей по безопасности.

"Фактически, а по сути де-юре, страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева, - сказал он. - Такая безответственная линия существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав".