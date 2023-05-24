Патрушев: во встрече представителей по безопасности в России участвуют более 100 стран

Как сообщил секретарь Совбеза РФ, в мероприятии также участвуют шесть международных организаций

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Участниками XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в этом году стали более 100 стран, а также 6 международных организаций. Об этом сообщил в среду секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, открывая эту конференцию.

"Сегодня в нашей встрече принимают участие 112 делегаций, возглавляемых секретарями советов безопасности, помощниками и советниками глав государств по вопросам национальной безопасности, министрами и руководителям специальных служб из 101 государства, а также 6 генеральных секретарей и представителей руководства международных организаций", - сообщил он.

Встреча проходит в Подмосковье с 23 по 25 мая. Российскую делегацию возглавляет Патрушев.