Лавров призвал США и ЕС отказаться от попыток маргинализировать ООН

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Коллективный Запад должен отказаться от односторонних силовых акций и попыток маргинализировать ООН. Об этом заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей по безопасности.

"В интересах снижения международной напряженности призываем Вашингтон и Брюссель отказаться от силовых односторонних решений, от попыток маргинализировать ООН и создавать за ее рамками структуры ограниченного состава, не обладающие легитимностью, но претендующие на то, чтобы властвовать над всеми остальными", - отметил глава МИД РФ.