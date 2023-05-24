24 мая, 07:38,
обновлено 24 мая, 07:52

Лавров призвал США и ЕС отказаться от попыток маргинализировать ООН

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Коллективный Запад должен отказаться от односторонних силовых акций и попыток маргинализировать ООН. Об этом заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей по безопасности.

"В интересах снижения международной напряженности призываем Вашингтон и Брюссель отказаться от силовых односторонних решений, от попыток маргинализировать ООН и создавать за ее рамками структуры ограниченного состава, не обладающие легитимностью, но претендующие на то, чтобы властвовать над всеми остальными", - отметил глава МИД РФ. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссия
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