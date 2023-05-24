Нарышкин заявил, что Запад покушается на само человеческое естество

По словам директора Службы внешней разведки, на максиме "разделяй и властвуй" построен весь колониализм Запада как в его исторических, так и в современных формах

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Страны Запада во главе с США в последнее время зашли так далеко, что покушаются на само человеческое естество, стремясь превратить свободного человека в полностью управляемую трансгуманистическую химеру. Об этом заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на международной встрече высоких представителей по безопасности.

"В своей гордыне западные тоталитарно-либеральные режимы во главе с Соединенными Штатами в последнее время зашли так далеко, что покушаются на само человеческое естество. Де-факто они хотят уничтожить в человеке все человеческое, превратить его из свободного существа в полностью управляемую трансгуманистическую химеру", - отметил он.

По словам Нарышкина, на максиме "разделяй и властвуй" построен весь колониализм Запада как в его исторических, так и в современных формах. "Наиболее очевидными инструментами реализации этой формулы являются так называемые цветные революции и противоправные, нарушающие Устав ООН санкции, - продолжил глава СВР. - Актами агрессии Вашингтон и его сателлиты тоже не гнушаются, но называют их "гуманитарными интервенциями" и используют их главным образом тогда, когда арсенал методов гибридного воздействия на противника исчерпан".