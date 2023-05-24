Нарышкин: США используют военную базу Эт-Танф для подготовки диверсий против России

По словам главы СВР, там также готовят боевиков ИГИЛ

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Военная база США Эт-Танф, расположенная на границе Сирии, Иордании и Ирака, используется для подготовки боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) для осуществления диверсий в регионах России.

Об этом заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на международной встрече высоких представителей по безопасности.

"По нашей информации, американская военная база Эт-Танф, расположенная на границе Сирии, Иордании и Ирака, используется для подготовки боевиков ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) к осуществлению диверсионно-террористических акций, причем не только на сирийской территории, но теперь еще и в регионах России", - сказал Нарышкин.

Нарышкин обратил внимание, что США по-прежнему сохраняют свое незаконное военное присутствие на северо-востоке Сирии, по сути оккупируя часть суверенного государства. "Они продолжают оказывать на Дамаск санкционное давление, препятствующее восстановлению страны", - добавил он.