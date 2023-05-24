Совфед одобрил закон, позволяющий проводить выборы при военном положении

Документ уточняет, что ограничение не распространяется на случаи, когда решение о назначении выборов или референдума принимается ЦИК по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, предусматривающий возможность проведения выборов на территории, где введено военное положение, после консультаций Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ с Минобороны и ФСБ.

Согласно действующему законодательству на таких территориях референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления не проводятся.

Одобренный закон уточняет, что указанное ограничение не распространяется на случаи, когда решение о назначении выборов или референдума принимается ЦИК РФ по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ. В подобной ситуации выборы и референдумы могут проводиться как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на ее части.

Также уточняются действующие меры, применяемые на территории, где введено военное положение. В настоящее время закон "О военном положении" предусматривает, что граждане могут быть задержаны на срок до 30 суток на основании, установленном федеральным законодательством. Принятым законом положение об административном задержании вынесено в отдельный подпункт, который гласит, что административное задержание будет грозить "в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента РФ на территории, на которой введено военное положение".

Перечень мер также дополняется "принудительным и контролируемым перемещением граждан с территории, на которой введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено". Кроме того, исключается норма о том, что транспортные средства могут быть задержаны "по основаниям, установленным федеральным законом".

Документ также приводит в соответствие с Конституцией РФ несколько федеральных законов, заменяя понятие "член Совета Федерации" на "сенатор Российской Федерации".