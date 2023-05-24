Лавров заявил, что Запад сознательно провоцирует конфликты в Африке и Латинской Америке

США продолжают рассматривать страны Латинской Америки и Карибского бассейна "как свой задний двор", отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Страны Запада специально провоцируют в Африке, Латинской Америке и странах Карибского бассейна межгосударственные и межэтнические конфликты. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей по безопасности.

"В русле колониальных практик [Запад] стремится и далее эксплуатировать богатейшие ресурсы Африканского континента. США продолжают рассматривать страны Латинской Америки и Карибского бассейна как свой задний двор и нервно реагируют, когда эти страны проводят независимую, самостоятельную политику, - сказал он. - Во всех упомянутых регионах западники сознательно провоцируют межэтнические, межконфессиональные и межгосударственные конфликты".

По словам Лаврова, последний пример такой политики Запада - ситуация в Судане. "Корни проблемы, с которой столкнулась эта страна, лежат в давней политике США, которая была направлена на расчленение единого государства, создание Судана и Южного Судана, но в результате ни в одной из этих стран не наступили мир и благополучие", - отметил министр.