Совфед одобрил закон об особенностях проведения выборов в новых регионах

Документ регулирует отношения, связанные с проведением выборов в органы государственной власти и в органы местного самоуправления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые в сентябре впервые примут участие в едином дне голосования

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, позволяющий четырем новым российским регионам устанавливать особенности проведения выборов. Документ также определяет порядок организации голосования на территориях, где введено военное положение.

Закон регулирует отношения, связанные с проведением выборов в органы государственной власти и в органы местного самоуправления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые в сентябре этого года впервые примут участие в едином дне голосования. Эти регионы получают право при проведении первых выборов устанавливать своими законами особенности реализации отдельных положений закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". В частности, предусматривается возможность создания избирательных участков за пределами этих регионов, а граждане во время голосования смогут использовать не только паспорт, но и другие документы, его заменяющие.

Зарегистрированным кандидатам будет достаточно информировать избирательные комиссии о наличии счетов и вкладов за пределами России с указанием не зависящих от кандидата обстоятельств, по которым эти счета не могут быть закрыты. В этом случае информация о наличии у лица счетов и вкладов за пределами Российской Федерации не будет основанием для отказа ему в регистрации в качестве кандидата или отмены регистрации.

Выборы при военном положении

Закон также устанавливает порядок проведения выборов при введении на территориях военного положения. Согласно действующему законодательству референдумы и выборы в органы госвласти и органы местного самоуправления на таких территориях не проводятся. При этом в законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что в них осенью 2023 года должны пройти выборы.

Ободренный сенаторами закон предусматривает, что высшее должностное лицо региона, на территории которого действует военное положение, сможет не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ предложение о проведении выборов, референдума на территории региона. ЦИК не позднее чем через пять дней со дня поступления предложения проводит консультации с Минобороны РФ и ФСБ РФ. По итогам этих консультаций ЦИК принимает решение о назначении соответствующих выборов, референдума или отклоняет поступившее предложение.

Если подготовка и проведение выборов, референдума на территории региона после их назначения могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан, они откладываются по решению ЦИК РФ, о чем комиссия незамедлительно информирует президента России. Избирательная кампания или кампания референдума может быть возобновлена по решению ЦИК в случае устранения обстоятельств, из-за которых выборы или референдум были отложены.

Избиркомы для содержащихся под стражей

Закон также предусматривает возможность формирования экстерриториальных участковых комиссий в местах содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей, устанавливает порядок формирования таких комиссий, полномочия и основы их деятельности.

ЦИК РФ при проведении голосования в местах содержания лиц под стражей будет определять порядок голосования, порядок подсчета голосов и оформления протоколов голосования. До 1 января 2024 года решением ЦИК РФ будет определяться, в каких регионах и на каких выборах будет организовано голосование избирателей, участников референдума, которые находятся в местах содержания под стражей за пределами соответствующего избирательного округа, округа референдума.

Также в законе содержатся нормы об отказе от голосования с использованием открепительных удостоверений и запрете на предвыборную агитацию на сайтах, которые заблокировал Роскомнадзор.

Законопроект в марте был внесен на рассмотрение парламента группой депутатов и сенаторов во главе с главами комитетов Госдумы и Совфеда по законодательству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.