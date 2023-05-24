Совфед одобрил закон о возможности отзыва сенатора назначившим его органом власти

Представление об отзыве не может быть внесено в течение одного года с момента наделения сенатора полномочиями или менее чем за три месяца до их истечения

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, который разрешает органам государственной власти субъектов РФ вносить в верхнюю палату парламента представления об отзыве своих сенаторов.

Соответствующие новеллы содержатся в законе о праве новых регионов России устанавливать особенности проведения выборов. Так, органы государственной власти региона, принявшие решения о наделении сенатора полномочиями, будут "вправе внести в Совет Федерации представление об отзыве" этого сенатора до истечения срока его полномочий. При этом Совфед должен рассмотреть представление и принять по нему решение.

Уточняется, что представление об отзыве не может быть внесено в течение одного года с момента наделения сенатора полномочиями или менее чем за три месяца до их истечения. Совфед может отклонить представление об отзыве сенатора, повторно власти региона смогут подать его не ранее чем через шесть месяцев.

Кроме того, закон запрещает назначать на пост сенатора лиц, причастных к работе запрещенных организаций.

Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.