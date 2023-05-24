24 мая, 07:54,
обновлено 24 мая, 09:07

Нарышкин назвал англосаксов "старыми приятелями дьявола"

Директор СВР рекомендовал им заняться своими внутренними гражданскими конфликтами

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, посоветовал англосаксам заняться внутренними вопросами, а лучше убираться к их "старому приятелю, к дьяволу".

"Англосаксам можно посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами, а еще лучше - убираться к их старому приятелю, к дьяволу", - сказал Нарышкин в среду на международной встрече высоких представителей по безопасности.

Директор СВР отметил, что перед профильными англосаксонскими структурами стоит задача подрывать диалог между Тегераном и Эр-Риядом и дискредитировать посредническую роль Пекина, "следы этой деструктивной работы уже хорошо заметны в мировом информационном пространстве". Он указал, что нормализация саудовско-иранских отношений является важным шагом "к укреплению мира и безопасности на Ближнем Востоке в целом". 

Теги:
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссия
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