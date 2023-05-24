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обновлено 24 мая, 08:39
Военная операция на Украине

Нарышкин: Британия убеждает ЕС в нецелесообразности посредничества между РФ и Украиной

© ТАСС/ Ruptly

По словам главы СВР, британцы "ведут усиленную работу" с европейскими партнерами

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Британцы ведут усиленную работу с европейскими партнерами, убеждая их в нецелесообразности посредничества между Россией и Украиной. Об этом заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на международной встрече высоких представителей по безопасности.

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"По нашим данным, британцы ведут усиленную работу с европейскими партнерами, убеждая их в нецелесообразности какого-либо посредничества между Россией и Украиной, по крайней мере до тех пор пока Киев в состоянии наносить удары по России, - сказал он. - При этом на Западе закрывают глаза на то, что в своих действиях украинские марионетки все активнее прибегают к методам террора и насилия в отношении гражданского населения российского Донбасса и Новороссии".

Нарышкин напомнил, что в ходе прошлогодних стамбульских переговоров Москве и Киеву почти удалось договориться об урегулировании конфликта. "Проект договора был парафирован сторонами, однако эти договоренности были сорваны, поскольку Вашингтон и Лондон строго запретили своим украинским вассалам вести мирные переговоры с российской стороной и приказали Киеву воевать, что называется, до последнего украинца, - отметил он. - США, Великобритания и страны Европейского союза заявляют, что заинтересованы в скорейшем достижении мира, а сами наращивают поставки вооружений преступному марионеточному киевскому режиму". 

Теги:
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичУкраинаВеликобританияРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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