По словам главы СВР, британцы "ведут усиленную работу" с европейскими партнерами

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Британцы ведут усиленную работу с европейскими партнерами, убеждая их в нецелесообразности посредничества между Россией и Украиной. Об этом заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на международной встрече высоких представителей по безопасности.

"По нашим данным, британцы ведут усиленную работу с европейскими партнерами, убеждая их в нецелесообразности какого-либо посредничества между Россией и Украиной, по крайней мере до тех пор пока Киев в состоянии наносить удары по России, - сказал он. - При этом на Западе закрывают глаза на то, что в своих действиях украинские марионетки все активнее прибегают к методам террора и насилия в отношении гражданского населения российского Донбасса и Новороссии".

Нарышкин напомнил, что в ходе прошлогодних стамбульских переговоров Москве и Киеву почти удалось договориться об урегулировании конфликта. "Проект договора был парафирован сторонами, однако эти договоренности были сорваны, поскольку Вашингтон и Лондон строго запретили своим украинским вассалам вести мирные переговоры с российской стороной и приказали Киеву воевать, что называется, до последнего украинца, - отметил он. - США, Великобритания и страны Европейского союза заявляют, что заинтересованы в скорейшем достижении мира, а сами наращивают поставки вооружений преступному марионеточному киевскому режиму".