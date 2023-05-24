Нарышкин предрек Западу печальный конец

По словам главы СВР, страны Запада получат "по делам их"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Конец западных стран "будет по делам их", он приведет к печальным последствиям. Об этом заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на международной встрече высоких представителей по безопасности.

Он отметил, что страны Запада могли бы участвовать в обеспечении процветания и безопасности в мире, однако "безумная гордыня" западников "наглухо закрыла для них такую возможность". "Уместно вспомнить библейскую истину: конец их будет по делам их. А это значит, что конец их будет печальным", - сказал Нарышкин.

По его словам, "турбулентные периоды [в мировой истории] - это, в сущности, проверка на то, в какой мере государства и народы сохранили свою подлинную основу". "Наши страны, в отличие от Запада, сохранили в этом отношении значительный запас прочности и стратегическую глубину, я имею в виду связь с духовным измерением бытия, традиций, которые в Соединенных Штатах Америки и Европе давно уступили место позитивизму, культу материально успеха и откровенному сатанизму", - добавил он.

"Убежден, что, объединив усилия, проявив мужество и мудрость, мы сумеем решить общую задачу обеспечения безопасности и процветания как в отдельных регионах мира, так и на всей планете", - заключил Нарышкин.