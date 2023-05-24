Мишустин на встрече с Си Цзиньпином передал ему привет от Путина

Российский премьер заявил, что визит председателя КНР в РФ "открыл новую эпоху в развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, связывающих Россию и Китай"

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином в среду передал ему привет от президента РФ Владимира Путина.

"Прежде всего, разрешите передать вам товарищеский привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Он с большой теплотой вспоминает переговоры с вами, которые прошли в марте в Москве", - сказал Мишустин в начале встречи.

Российский премьер заявил, что визит Си Цзиньпина в РФ "открыл новую эпоху в развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, связывающих Россию и Китай".