24 мая, 09:04

Нарышкин: США разрабатывают план информационной войны с РФ в контексте Ближнего Востока

По словам директора СВР, в Госдепартаменте списывают все свои просчеты и преступления в регионе "на действия так называемой российской пропаганды"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты разрабатывают план информационной войны с Россией в контексте потери своих позиций на Ближнем Востоке. Об этом заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на международной встрече высоких представителей по безопасности.

По словам Нарышкина, в Госдепартаменте списывают все свои просчеты и преступления на Ближнем Востоке "на действия так называемой российской пропаганды". "[Они] разрабатывают планы информационной войны с Москвой", - указал он.

Кроме того, директор СВР подчеркнул, что уровень взаимного доверия на Ближнем Востоке растет, а авторитет американцев, напротив, резко снижается.

По словам Нарышкина, президенту Сирии Башару Асаду при содействии России и Ирана удалось подавить террористическое движение и стабилизировать обстановку в стране, а при поддержке астанинского формата происходит комплексное урегулирование в стране. 

Теги:
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичСШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация