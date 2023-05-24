Нарышкин: США разрабатывают план информационной войны с РФ в контексте Ближнего Востока

По словам директора СВР, в Госдепартаменте списывают все свои просчеты и преступления в регионе "на действия так называемой российской пропаганды"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты разрабатывают план информационной войны с Россией в контексте потери своих позиций на Ближнем Востоке. Об этом заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на международной встрече высоких представителей по безопасности.

По словам Нарышкина, в Госдепартаменте списывают все свои просчеты и преступления на Ближнем Востоке "на действия так называемой российской пропаганды". "[Они] разрабатывают планы информационной войны с Москвой", - указал он.

Кроме того, директор СВР подчеркнул, что уровень взаимного доверия на Ближнем Востоке растет, а авторитет американцев, напротив, резко снижается.

По словам Нарышкина, президенту Сирии Башару Асаду при содействии России и Ирана удалось подавить террористическое движение и стабилизировать обстановку в стране, а при поддержке астанинского формата происходит комплексное урегулирование в стране.