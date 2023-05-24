Заксобрание Петербурга согласовало кандидатуру Валерия Калугина на пост бизнес-омбудсмена

На этой должности он сменит Александра Абросимова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга согласовали на пленарном заседании в среду кандидатуру замруководителя администрации губернатора Валерия Калугина на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе.

На этой должности Калугин сменит Александра Абросимова, который являлся бизнес-омбудсменом с марта 2014 года. 19 мая в Смольном сообщили, что губернатор Александр Беглов принял заявление Абросимова об отставке по собственному желанию. В соответствии с уставом Петербурга глава города предложил на должность уполномоченного кандидатуру Калугина.

Как отметил на заседании представитель губернатора в Законодательном собрании Константин Сухенко, Калугин в свое время возглавлял городской комитет по земельным ресурсам и землеустройству, а также комитет имущественных отношений. Его назначение поддержали Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата, Союз промышленников и предпринимателей города, а также уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, добавил Сухенко.