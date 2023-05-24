Нарышкин: страны глобального Юга разделяют принципы России в межгосударственных отношениях

Директор СВР указал на растущий запрос на надежных гарантов безопасности, которые могут предложить сотрудничество на выгодной и неидеологизированной основе

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Китай, Индия, Иран и другие страны Глобального Юга разделяют принципы РФ в межгосударственных отношениях и, как и Россия, могут удовлетворить запрос стран Африки на гарантов безопасности. Об этом заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на международной встрече высоких представителей по безопасности.

"Растет запрос на надежных гарантов безопасности, которые могут предложить сотрудничество на выгодной, а главное, равноправной и неидеологизированной основе. Именно такую помощь, в том числе в обеспечении военно-политической, продовольственной и энергетической безопасности, предлагает африканским государствам Россия. Схожими принципами в межгосударственных отношениях руководствуются Китай, Индия, Иран, аравийские монархии и ряд других стран Глобального Юга, то есть глобального большинства", - сказал он.

Нарышкин отметил, что подавляющее большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки, несмотря на давление со стороны США, отказываются присоединиться к несправедливым санкциями против России. "Более того, развитие ситуации вокруг Украины только укрепляет всеобщее стремление к повышению самостоятельности", - подчеркнул директор СВР.