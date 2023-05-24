24 мая, 08:30,
обновлено 24 мая, 08:31
Визит Мишустина в Китай

Мишустин: главы правительств РФ и Китая в конце года проведут встречу "для сверки часов"

Премьер-министр указал на большой потенциал сотрудничества Москвы и Пекина

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. Главы правительств России и Китая в конце года проведут встречу для сверки часов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином в среду.

"Мы договорились активизировать работу и механизмы регулярных встреч глав правительств России и Китая. Он (механизм - прим. ТАСС) объединяет пять межправкомиссий на уровне вице-премьеров и более 80 отраслевых рабочих групп. Сверим часы на очередной регулярной встрече глав правительств, которая пройдет в конце текущего года", - сказал он.

Мишустин также отметил большой потенциал сотрудничества РФ и Китая. "Три дня назад по китайскому сельскохозяйственному календарю наступил сезон "малое изобилие". Он символизирует начало созревания пшеницы и весеннее наполнение рек водами. Предлагаю считать уже достигнутые успехи в развитии российско-китайских связей пока лишь "малым изобилием". Совместно с китайскими друзьями будем поступательно наращивать наше сотрудничество и непременно соберем большой урожай, как говорят в Китае, "дафэншоу", - добавил глава российского кабмина. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКитайВизит Мишустина в Китай
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