Смоленский вице-губернатор Дзасохов перейдет на работу в правительство ДНР

ТАСС, 24 мая. Заместитель губернатора Смоленской области Станислав Дзасохов покинет правительство региона, его отставка принята. По приглашению врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина он отправится на новое место работы, сообщила пресс-служба правительства региона.
"По приглашению врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина он продолжит работу в правительстве республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Дзасохов неоднократно посещал новые территории, привозил бойцам гуманитарную помощь от смолян. "Сейчас интересы государства требуют, чтобы он применил свои силы и умения на благо нового региона, которому требуется особая помощь. Я искренне желаю ему удачи и успехов на новом месте", - передает пресс-служба слова врио главы региона Василия Анохина.
Дзасохов был назначен и.о. вице-губернатора Смоленской области в июле 2021 года, в сентябре того же года был официально утвержден в должности. В качестве заместителя губернатора области он курировал вопросы молодежной политики, патриотического воспитания, физкультуры и спорта, занятости населения.