Захарова заявила, что РФ будет жестко пресекать любые террористические вылазки украинцев

Официальный представитель МИД России добавила, что вторжение диверсантов в Белгородскую область было рассчитано на создание у натовских кураторов "ложного впечатления о некой высокой боеспоспособности ВСУ"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российская сторона будет и впредь жестко пресекать любые террористические вылазки, как это было в случае с диверсантами в Белгородской области. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Конечно, затмить победу в Артемовске ни у кого не получится. Налет диверсантов 22 мая на Белгородскую область, рассчитанный на создание у натовских кураторов киевского режима ложного впечатления о некой высокой боеспособности ВСУ и так далее, это все провалилось. Все подобные террористические вылазки будут далее жестко пресекаться", - отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что экстремизм и терроризм сейчас процветает в Киеве. "Мы отмечаем <…> все более агрессивные высказывания западных официальных лиц, которые, просто не стесняясь, призывают бомбить мирные российские регионы, - продолжила она. - Они действуют подло".

Украинская диверсионно-разведывательная группа в понедельник проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. По последним данным, ранены 13 мирных жителей, во время эвакуации умерла пожилая женщина. Режим контртеррористической операции (КТО), введенный в понедельник в Белгородской области из-за атаки украинских диверсантов, отменен. Во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные в ходе КТО заблокировали и разгромили украинские националистические формирования, прорвавшиеся на территорию региона.