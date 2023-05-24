Захарова заявила, что любые поставки вооружений Киеву не смогут отменить цели и задачи СВО

Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Любые поставки вооружений киевскому режиму не смогут отменить цели и задачи, поставленные в начале специальной военной операции (СВО).

Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Любые поставки вооружений киевскому режиму не смогут отменить те цели и задачи, которые были поставлены, когда стартовала специальная военная операция", - сказала Захарова, комментируя участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите Группы семи (G7).