Медведев заявил, что Россия должна развиваться даже в условиях беспрецедентного давления

Российским разработчикам под силу конкурировать с зарубежными, в том числе в области инноваций, считает зампред Совбеза РФ

СКОЛКОВО /Московская область/, 24 мая. /ТАСС/. Условия беспрецедентного давления и долгосрочной блокады России не должны мешать ей продолжать развитие и конкурировать, в том числе, в области инноваций, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев.

"Время сегодня, действительно, крайне непростое. По сути, мы живем и работаем в условиях жесткой, долгосрочной блокады. И должны не просто выстоять под беспрецедентным давлением. Наша цель - успешно развиваться и конкурировать вопреки любым санкциям, предлагать инновационные решения и продукты. И даже, начиная с чистого листа, скажем, со стартапа, достигать реальных результатов", - сказал политик в своем видеообращении к участникам двухдневной международной конференции Startup Village, которая в среду начала работу в инновационном центре "Сколково".

Командам разработчиков в России, в том числе участникам конференции, эта задача под силу, убежден Медведев. "Российские разработки в области искусственного интеллекта, медицины, микроэлектроники, кибербезопасности, цифрового образования показывают хорошие результаты. Ускоренное развитие высоких технологий, внедрение инноваций - это наш приоритет", - продолжил он, отметив важную роль "Сколково" в помощи бизнесу реализовывать амбициозные инновационные проекты на всем протяжении этого пути - от идеи до внедрения в жизнь. Конференцию Startup Village Медведев назвал "живой выставкой достижений экосистемы "Сколково".

Политик выразил уверенность в том, что каждый из участников конференции сможет создать перспективные продукты, которые будут работать на благо страны, а "Сколково" поможет им пройти все стадии роста и найти широкое применение.

В центральном парке инновационного центра "Сколково" 24-25 мая проходит одиннадцатая международная технологическая конференция Startup Village. Программа предусматривает участие в дискуссиях, образовательных мероприятиях и презентациях около 300 экспертов и специалистов в сфере технологического предпринимательства, организаторы ожидают, что площадку форума за два дня посетят порядка 10 тыс. человек. Свои разработки здесь представят более 100 команд стартапов.

Фонд "Сколково" и ВЭБ.РФ проводят конференцию Startup Village при организационной поддержке корпорации "Синергия" в рамках Московской недели предпринимательства. Стратегическим партнером события выступает Правительство Москвы. Официальный партнер - Банк ВТБ (ПАО), технологический партнер - VK.