Рябков напомнил, что любая техника Киева в зоне СВО является законной целью для России

Самой большой угрозой безопасности замглавы МИД РФ назвал упрямство западных стран, с которым те "движутся дальше в направлении все большей эскалации"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Любая военная техника, которая применяется Киевом как в зоне СВО, так и вне ее, представляет законную цель для России. Об этом заявил журналистам в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы многократно говорили, что любая техника, любые вооружения, которые применяются Киевом в зоне СВО и не только в зоне СВО, мы видели, что сейчас произошло в Белгородской области, безусловно, представляет собой законную цель", - сказал он, отвечая на вопрос, станут ли поставленные на Украину истребители F-16 законной целью для России.

По словам высокопоставленного дипломата, упрямство западных стран, с которым те "движутся дальше в направлении все большей эскалации", сегодня является, наверное, самой большой угрозой безопасности, "в том числе и их собственной безопасности".

21 мая президент США Джо Байден на пресс-конференции на полях саммита G7 в Хиросиме сообщил, что Вашингтон совместно с союзниками начнет подготовку украинских летчиков, в том числе на самолетах F-16.

Ранее советник американского лидера по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США в ближайшие месяцы обсудят с единомышленниками, какие государства передадут Киеву F-16. Он напомнил, что, по мнению американской администрации, эти истребители не входят в список приоритетных поставок для подготовки Западом Вооруженных сил Украины к контрнаступлению.