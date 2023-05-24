24 мая, 09:45,
обновлено 24 мая, 10:06

Россия может денонсировать договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Официальным представителем президента РФ по этому вопросу назначен замглавы МИД Михаил Галузин

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Парламент РФ рассмотрит денонсацию договора с Украиной 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом следует из распоряжения президента РФ Владимира Путина, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

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"Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Галузина Михаила Юрьевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации договора между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанного в городе Керчи 24 декабря 2003 года", - говорится в документе.

В феврале Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.

Договор между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. В документе отмечалось важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран, а также необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияГалузин, Михаил Юрьевич
© Информационное агентство ТАСС
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