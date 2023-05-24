Россия может денонсировать договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Официальным представителем президента РФ по этому вопросу назначен замглавы МИД Михаил Галузин

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Парламент РФ рассмотрит денонсацию договора с Украиной 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом следует из распоряжения президента РФ Владимира Путина, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Галузина Михаила Юрьевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации договора между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанного в городе Керчи 24 декабря 2003 года", - говорится в документе.

В феврале Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.

Договор между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. В документе отмечалось важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран, а также необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса.