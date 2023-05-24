Рябков призвал секретариат МАГАТЭ не "прятаться за формулировками" в вопросах по ЗАЭС

Замглавы МИД РФ отметил, что Москва контактирует с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси по поводу его плана обеспечения безопасности станции

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Секретариат МАГАТЭ должен не "прятаться за круглыми формулировками" в вопросах безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а фиксировать недопустимость ее обстрелов. Москва контактирует с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси по поводу его плана обеспечения безопасности станции, заявил журналистам в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Секретариату МАГАТЭ надо не прятаться за круглыми формулировками в вопросе о том, кто что предпринимает и какие события происходят на этом участке, а четко фиксировать, что не должна обстреливаться станция. <…> [План Гросси] претерпел целый ряд эволюционных изменений, с прошлого года он имел форму проекта трехсторонней договоренности, потом двусторонней договоренности, <…> мы в контакте с Гросси находимся на всех этих отрезках", - сказал Рябков.

По его словам, Киев не готов предпринять шаги по недопущению обстрелов Запорожской АЭС и нападений на прилегающие территории. При этом Рябков добавил, что сомнений в приверженности Москвы безопасности ЗАЭС "нет и быть не может".

"Вопрос к Киеву - готов ли он предпринять шаги, чтобы не допускать обстрелы этого объекта, нападения на прилегающие территории, город Энергодар, или не готов. На мой взгляд, ответ на этот вопрос отрицательный. <…> Никаких поводов сомневаться в нашей приверженности гарантированному обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС нет и быть не может", - сказал он.