24 мая, 09:47,
обновлено 24 мая, 10:26
Санкции в отношении России

Рябков: санкции США в отношении СВР не воспрепятствуют контактам по линии спецслужб

Замглавы МИД РФ отметил, что "введение санкций происходит в сугубо политических целях для направления соответствующего сигнала и раскачки международного сообщества"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Внесение Службы внешней разведки (СВР) России в санкционный список Минфина США не воспрепятствует контактам по линии спецслужб, заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Они периодически подводят под санкции наши организации. <…> Совершенно произвольно, в силу каких-то внутренних решений, каких-то собственных умозаключений, для нас это вообще не проблема. То, что нам нужно до них донести, мы можем донести в любой момент по тем каналам, которые функционируют. Я не думаю, что это воспрепятствует тем или иным контактам", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Рябков отметил, что "введение санкций происходит в сугубо политических целях для направления соответствующего сигнала и раскачки международного сообщества, раскачки в какой-то мере нашей внутренней аудитории". "Здесь нет ничего, что добавляло бы хоть какой-то элемент в общую картину глубоко укоренившегося антироссийского курса", - резюмировал он.

19 мая Минфин США внес Службу внешней разведки России в санкционный список. Директор СВР Сергей Нарышкин был включен в санкционный список США еще в 2014 году, когда занимал пост спикера Госдумы. 

Теги:
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииРябков, Сергей Алексеевич
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