Песков заверил, что российские военные и пограничники выполняют свою работу

Так пресс-секретарь президента прокомментировал новые атаки со стороны Украины, о которых сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российские военные и пограничники выполняют свою работу.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в среду в общении с журналистами новые атаки со стороны Украины, о которых сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Наши военные, наши пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу", - заверил Песков, отвечая на вопрос, не вызывают ли у Кремля опасений продолжающиеся нападения на территорию российских регионов.

Комментируя слова Гладкова о том, что после нападения диверсионно-разведывательной группы на поселения в Грайворонском округе Белгородской области возникло много вопросов к Минобороны РФ, пресс-секретарь президента подчеркнул, что "в рамках специальной военной операции ведется очень сложная, напряженная работа". "В рамках этой работы постоянно возникают рабочие вопросы, которые задаются и на которые получаются ответы. Это нормальная ситуация", - отметил он.