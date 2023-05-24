24 мая, 10:02,
обновлено 24 мая, 10:19

Песков заверил, что российские военные и пограничники выполняют свою работу

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Так пресс-секретарь президента прокомментировал новые атаки со стороны Украины, о которых сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российские военные и пограничники выполняют свою работу.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в среду в общении с журналистами новые атаки со стороны Украины, о которых сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Наши военные, наши пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу", - заверил Песков, отвечая на вопрос, не вызывают ли у Кремля опасений продолжающиеся нападения на территорию российских регионов.

Комментируя слова Гладкова о том, что после нападения диверсионно-разведывательной группы на поселения в Грайворонском округе Белгородской области возникло много вопросов к Минобороны РФ, пресс-секретарь президента подчеркнул, что "в рамках специальной военной операции ведется очень сложная, напряженная работа". "В рамках этой работы постоянно возникают рабочие вопросы, которые задаются и на которые получаются ответы. Это нормальная ситуация", - отметил он. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичГладков, Вячеслав Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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