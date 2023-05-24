24 мая, 10:06
Военная операция на Украине

Песков: Россия делает выводы из возрастающей вовлеченности Запада в конфликт на Украине

Так пресс-секретарь президента отреагировал на сообщения о том, что украинские диверсанты, вторгшиеся в Белгородскую область, использовали западную технику

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия делает соответствующие выводы, исходя из все большей вовлеченности Запада в конфликт на Украине, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Для нас это не секрет, что все больше и больше техники поступает на вооружение Вооруженным силам Украины, киевского режима, не секрет, что эта техника используется против наших военных. И для нас не секрет, что с каждым днем растет прямая и косвенная вовлеченность стран Запада в этот конфликт", - сказал представитель Кремля. "Мы делаем соответствующие выводы", - заверил он. Таким образом Песков отреагировал на сообщения о том, что украинские диверсанты, вторгшиеся в Белгородскую область, использовали западную технику. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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