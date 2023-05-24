24 мая, 10:17
Отставки и назначения

В Крыму омбудсмен Лариса Опанасюк сложила полномочия

Чиновница ранее написала заявление о досрочном прекращении полномочий, которое было согласовано с главой региона Сергеем Аксеновым

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Государственный совет Республики Крым на сессии в среду принял решение о досрочном прекращении полномочий уполномоченного по правам человека в регионе Ларисы Опанасюк по ее заявлению, передает корреспондент ТАСС.

"Опанасюк Лариса Николаевна написала заявление о досрочном прекращении полномочий, оно согласовано с главой республики Аксеновым Сергеем Валерьевичем и уполномоченным по правам человека в РФ Москальковой Татьяной Николаевной. <...> "За" 58 [депутатов], решение принято", - сказал спикер Госсовета Владимир Константинов. 

Теги:
РоссияОтставки и назначения
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