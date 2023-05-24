24 мая, 10:19
Статья

Украинские диверсанты, работа спецслужб и состояние "Троицы". Темы брифинга Пескова

AP Photo/ Bernat Armangue
© AP Photo/ Bernat Armangue

Оснащение и действия украинских диверсантов, работа российских спецслужб, а также состояние иконы Андрея Рублева "Троица" стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • У президента РФ Владимира Путина идут непубличные рабочие встречи, "день напряженный".
  • Утром глава государства телеграммой поздравил с днем тезоименитства Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, не исключена и личная встреча
  • В 16:00 мск в "Зарядье" начнется пленарное заседание Евразийского экономического форума. Модерировать его будет президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Среди участников - глав государств - Путин, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров.
  • Затем у Путина с коллегами по ЕАЭС ожидается неформальная встреча.

Об атаках украинских диверсантов

  • "Для нас не секрет, что все больше и больше техники поступает на вооружение ВСУ". "Не секрет, что эта техника используется против наших военных".
  • "Растет прямая и косвенная вовлеченность стран Запада в этот конфликт (на Украине - прим. ТАСС)".
  • "Наши военные, наши пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу". "В рамках специальной военной операции ведется очень сложная и напряженная работа". В рамках СВО "постоянно возникают вопросы, которые [в том числе и силовикам] задаются и на которые получаются ответы".
  • В Кремле негативно реагируют на заявления Киева о намерении дестабилизировать обстановку в приграничных российских регионах.

О подозрении ученых в госизмене

  • Кремль не видит в случае с обвиняемыми в шпионаже учеными никаких тенденций их работы в пользу Китая. "Я не делал бы вывод о каких-то тенденциях". "Наши соответствующие спецслужбы, естественно, выполняют свою функцию".

О передаче "Троицы" церкви

  • Кремль будет выяснять у экспертов подробности, касающиеся возможности передачи иконы "Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви, поскольку "тема очень серьезная". "Будем выяснять детали".

  

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация