Украинские диверсанты, работа спецслужб и состояние "Троицы". Темы брифинга Пескова

Оснащение и действия украинских диверсантов, работа российских спецслужб, а также состояние иконы Андрея Рублева "Троица" стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

У президента РФ Владимира Путина идут непубличные рабочие встречи, "день напряженный".

Утром глава государства телеграммой поздравил с днем тезоименитства Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, не исключена и личная встреча

В 16:00 мск в "Зарядье" начнется пленарное заседание Евразийского экономического форума. Модерировать его будет президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Среди участников - глав государств - Путин, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров.

Затем у Путина с коллегами по ЕАЭС ожидается неформальная встреча.

Об атаках украинских диверсантов

"Для нас не секрет, что все больше и больше техники поступает на вооружение ВСУ". "Не секрет, что эта техника используется против наших военных".

"Растет прямая и косвенная вовлеченность стран Запада в этот конфликт (на Украине - прим. ТАСС)".

"Наши военные, наши пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу". "В рамках специальной военной операции ведется очень сложная и напряженная работа". В рамках СВО "постоянно возникают вопросы, которые [в том числе и силовикам] задаются и на которые получаются ответы".

В Кремле негативно реагируют на заявления Киева о намерении дестабилизировать обстановку в приграничных российских регионах.

О подозрении ученых в госизмене

Кремль не видит в случае с обвиняемыми в шпионаже учеными никаких тенденций их работы в пользу Китая. "Я не делал бы вывод о каких-то тенденциях". "Наши соответствующие спецслужбы, естественно, выполняют свою функцию".

О передаче "Троицы" церкви