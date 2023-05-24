Госсовет Крыма национализировал квартиру Зеленского в Ялте

Региональный парламент также национализировал еще 57 объектов имущества украинских олигархов

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Крыма на заседании проголосовали за расширение перечня национализированного имущества иностранных граждан и государств, в список вошла квартира президента Украины Владимира Зеленского, которая находится в Ялте, сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Конечно, для него это не особо заметная потеря", - прокомментировал национализацию квартиры Зеленского спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Госсовет также национализировал еще 57 объектов собственности, принадлежащих украинским олигархам.

"Решением Госсовета Крыма национализированы, в частности, винодельческое производство "Алеф-Виналь-Крым", принадлежавшее бизнесмену из списка 100 богатейших людей Украины Вадиму Ермолаеву, торговые площади "Скай плаза" в Ялте, бенефициаром которых является бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, сельхозпредприятие в Ленинском районе "Семисотка и компания", связанное с окружением одиозного украинского политика Арсена Авакова, и другие активы. Кроме того, принято решение о национализации расположенного в Симферополе здания запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа".