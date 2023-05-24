Захарова назвала учения НАТО в Косове диверсией против косовского урегулирования

Официальный представитель МИД России отметила, что это антисербская провокация

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Крупные военные учения стран НАТО в Косове являются антисербской провокацией и диверсией против основ урегулирования конфликта в регионе, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Выбор Косова, главного очага напряженности на Балканах, в качестве места проведения крупных военных учений в очередной раз это все и подтверждает, - указала дипломат, комментируя дестабилизирующую роль учений НАТО для региона. - Это не только антисербская провокация, но и диверсия против фундаментальных основ косовского урегулирования".