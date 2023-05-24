Захарова анонсировала ответ Москвы 11-й пакет санкций ЕС

По словам официального представителя МИД РФ, планы Брюсселя граничат с абсурдом и безумием

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российская сторона подготовит выверенный ответ на очередные рестрикции Брюсселя. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы Евросоюза ввести 11-й пакет санкций в отношении Москвы.

"Санкции Запада в отношении нашей страны нелегитимны, незаконны. Они противозаконны. Они были приняты без какого-либо участия Совета Безопасности ООН. Разрабатываемые сейчас экстерриториальные ограничения нелегитимны вдвойне. Это вообще какой-то гибридный удар по международному праву, - отметила дипломат. - Россия подготовит выверенный ответ на очередные санкционные меры ЕС".

По словам Захаровой, планы Брюсселя граничат с абсурдом и безумием. "Сколько бы они ни старались все это исполнить и придумать, для нас это ничего не изменит. Мы адаптировались к новой реальности. Есть реальные цифры, показатели. В Евросоюзе и сами признают, что арсенал средств давления на Россию в принципе исчерпан, - продолжила она. - Главное - продолжить наращивать взаимовыгодное сотрудничество с надежными партнерами, невзирая ни на какие санкции и шантаж со стороны Запада".

В понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после совещания со своими коллегами из ЕС в Брюсселе заявил о несогласии с некоторыми положениями 11-го пакета санкций против России. Дискуссии в Евросоюзе по этому вопросу будут продолжены. Глава МИД Франции Катрин Колонна высказала предположение, что 11-й пакет может быть согласован до следующего заседания Совета министров иностранных дел стран ЕС, которое пройдет в июне. В то же время руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель признал, что 11-й пакет санкций вызывает возражения не только у Венгрии, но и у ряда других стран.