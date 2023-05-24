СФ одобрил закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ранее отметил, что, денонсируя ДОВСЕ Россия убирает с повестки не отвечающий реалиям документ, но не ставит точку в вопросе диалога о контроле над обычными вооружениями

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о денонсации Российской Федерацией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Документ внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин 10 мая. Депутаты денонсировали договор на пленарном заседании 16 мая.

Как говорится в сопроводительных документах к закону, в условиях, когда страны Североатлантического альянса не только не стремятся укрепить европейскую безопасность, но и беспрецедентно наращивают силы и военный потенциал НАТО, "Российская Федерация вынуждена предпринимать все необходимые меры для защиты своей национальной безопасности и национальных интересов".

Вступивший в силу 9 ноября 1992 года договор был направлен на укрепление европейской безопасности путем создания системы количественных ограничений на пять основных категорий обычных вооружений и техники в обычных вооруженных силах государств - участников договора (боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты).

Как ранее отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, денонсируя ДОВСЕ Россия убирает с повестки не отвечающий реалиям документ, но не ставит точку в вопросе диалога о контроле над обычными вооружениями. По его словам, адаптированная версия договора остается, ее можно обсуждать дальше, но нужно включать в нее новые типы вооружений, такие как БПЛА и иные системы, появившиеся уже после 1990 года. Однако, как подчеркнул сенатор, такой диалог должен вестись только на равной основе.

О ДОВСЕ

ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора. В результате Россия была вынуждена объявить в 2007 году о моратории на исполнение условий соглашения.

11 марта 2015 года Россия приостановила свое участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, завершив таким образом процесс приостановки своего членства в договоре, но чисто юридически продолжает оставаться в нем. С этого времени интересы РФ в Совместной консультативной группе представляла Белоруссия.