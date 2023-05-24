Пушилин сообщил, что скоро подпишет указ об административном подчинении Артемовска

По словам врио главы ДНР, с освобождением города площадь республики увеличивается на 41 кв. км

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в скором времени подпишет указ об административном подчинении освобожденного от украинских войск города Артемовска.

"Подпишем сейчас соответствующий указ о включении города Артемовска в зону влияния ДНР с учетом освобождения данного населенного пункта", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос ведущей в эфире телеканала "Россия-1", когда на въезде в город будет установлена табличка с названием Артемовска (в 2016 году украинские власти переименовали его в Бахмут).

Врио главы ДНР добавил, что с освобождением города площадь региона увеличивается на 41 кв. км.

Во вторник Пушилин побывал в Артемовске, установил флаг ДНР на одном из уцелевших административных зданий. Он сообщил, что в соответствии с указом от марта 2022 года населенным пункта республики возвращаются названия, которые они носили до 11 мая 2014 года.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, одним из самых мощных оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины. Бои за город начались 1 августа 2022 года, а завершились 20 мая 2023 года. Битва стала одной из самых масштабных в ходе СВО.

Населенный пункт был основан в конце XVI века, изначально он был частью оборонительной линии и носил название Бахмутовская Сторожа. В 1924 году он получил название Артемовск в честь председателя Донецкого губисполкома Федора Сергеева, носившего псевдоним "товарищ Артем". В 2016 году Артемовск был переименован в Бахмут в рамках начавшейся на Украине в 2015 году кампании по декоммунизации, которая предполагала демонтаж мемориалов, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей.