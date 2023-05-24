Рябков: США пытаются обвинять и делать замечания ЮАР из-за ее самостоятельной политики

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что в настоящее время завершается подготовка ко встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Кейптауне

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Попытки США обвинить ЮАР якобы в поставках вооружения и боеприпасов в РФ отражают привычку Вашингтона поучать тех, кто следует независимым курсом. Об этом заявил журналистам в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это просто отражение укоренившейся в Вашингтоне привычки делать замечания тем, кто по каким-то причинам не устраивает в плане проведения независимой, самостоятельной внешнеполитической линии американскую сторону. Это как властная дама, которая страдает от каких-то собственных проблем, но вымещает свою внутреннюю неурядицу на людях, которые знают, что им нужно и как им двигаться вперед", - отметил замминистра на просьбу ТАСС прокомментировать обвинения США в адрес ЮАР.

Дипломат подчеркнул, что в настоящее время завершается подготовка ко встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Кейптауне. "И наш политический диалог с Южно-Африканской Республикой, и наши отношения, в том числе в материальной сфере, развиваются по восходящей. Я уверен, что так будет и дальше", - заключил Рябков.

Посол США в ЮАР Рубен Бригети 11 мая утверждал, что во время захода в декабре 2022 года российского судна Lady R на базу ЮАР в Саймонстауне на его борт погрузили оружие и боеприпасы. В тот же день администрация президента ЮАР заявила, что подобные высказывания подрывают партнерство между Преторией и Вашингтоном. Там подчеркнули, что американская сторона не представила никаких доказательств в пользу своей версии. 12 мая Бригети был вызван в МИД ЮАР, где министр иностранных дел и сотрудничества Наледи Пандор выразила свое недовольство его действиями. Посол признал, что перешел черту, и извинился, сообщил официальный представитель южноафриканского внешнеполитического ведомства Клейсон Моньела.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса распорядился начать соответствующее разбирательство в целях прояснения ситуации. Так, в ближайшее время будет создана независимая следственная группа под председательством одного из ушедших в отставку высших судей страны. Содействие ей окажут президентская администрация и Минобороны ЮАР.