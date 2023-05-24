24 мая, 10:48,
обновлено 24 мая, 11:25

Захарова подчеркнула, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран

Официальный представитель российского МИД призвала молдавское руководство "учитывать весь спектр мнений жителей страны"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия не занимается вмешательством во внутренние дела других государств, в том числе Молдавии. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В отличие от стран Запада, Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, включая Молдавию, - сказала она. - Мы уверены, что в интересах Молдавии и ее граждан - нормализация связей с нашей страной, сохранение имеющихся преимуществ от участия в СНГ".

Захарова призвала молдавское руководство "учитывать весь спектр мнений жителей страны, избегать действий, ведущих к политической поляризации и искусственной дестабилизации общественной жизни республики". 

Теги:
РоссияМолдавияЗахарова, Мария Владимировна
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