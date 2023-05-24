МИД РФ прокомментировал слова Пашиняна о готовности признать Карабах частью Азербайджана

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Россия расценивает эти заявления армянского премьера как подтверждение его позиции от 2022 года

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Москва рассматривает заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности признать Карабах частью Азербайджана как подтверждение его позиции, занятой на саммите в Праге в октябре прошлого года. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Во-первых, подобные заявления о, так сказать, политическом видении устройства государства - это все-таки прерогатива Армении и ее народа. Второе, я принимаю ваш вопрос только в том ключе, что Россия является посредником урегулирования и в этой связи действительно важно иметь четкую позицию государства, в частности Армении, по этой теме. Потому что это не просто тема, это не просто вопрос, это длившийся много лет конфликт. <...> И, конечно, безусловно, для продвижения вперед, в том числе и по тем документам, которые были подписаны, необходимо понимать четкую позицию государства на этот счет, - сказала дипломат, отвечая на вопрос об оценках Москвы заявлений Пашиняна. - В этой связи мы в общем рассматриваем заявления премьер-министра Армении [Никола Пашиняна] как подтверждение позиции, которая была занята им в ходе саммита в Праге 7 октября 2022 года с участием лидеров Азербайджана, Армении, Франции и ЕС".