Матвиенко заявила, что денонсация ДОВСЕ не будет иметь никаких последствий для России

За это решение проголосовали 156 сенаторов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Денонсация Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) не несет никаких последствий для России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко при обсуждении закона на пленарном заседании в среду.

Закон о денонсации договора сенаторы одобрили единогласно. За это решение проголосовали 156 человек.

"Для России денонсация ДОВСЕ не несет никаких последствий. Поэтому я также прошу вас поддержать и предлагаю денонсировать соглашение", - сказала спикер СФ.

Она выразила недоумение в связи с попытками западных стран обвинить Россию в сломе договоров об архитектуре безопасности в Европе. "Россия многократно принимала попытки обновить ДОВСЕ по понятным причинам. Мы делали все: мы шли навстречу, мы шли на уступки, мы позволяли ездить по нашим объектам с проверками. И сейчас, когда Россия уже вынуждена денонсировать это соглашение, поражает то, с каким цинизмом они обвиняют Россию и делают виноватой в крушении архитектуры безопасности на континенте", - добавила Матвиенко.

При этом спикер подчеркнула, что все последние годы "НАТО без стеснения двигалась на Восток, наращивала вооружения вдоль границ России". "США открывали собственные базы. Страны Балтии вообще не попадали под действие ДОВСЕ. И все это развязывало руки альянсу. И после всего того, что мы пытались сделать, опять крайней назначают Россию. Удивляться точно не приходится", - заключила председатель верхней палаты парламента.