Захарова: РФ не приемлет ничьих попыток организовать цветные революции в Центральной Азии

Официальный представитель МИД РФ отметила, что США и их союзники активизировались в этом регионе "в привычном им русле давления"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия не приемлет попыток внешнего вмешательства в дела государств Центральной Азии с целью импорта в регион цветных революций. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы готовы укреплять взаимную координацию по поддержке стран Центральной Азии в обеспечении их суверенитета, национального развития, - указала дипломат. - Не приемлем попыток импорта цветных революций, внешнего вмешательства в дела региона".

Захарова отметила, что США и их союзники активизировались в отношении Центральной Азии "в привычном им русле давления" вразрез с принципом невмешательства в дела суверенных государств. "Коллективный Запад рассматривает взаимодействие со странами региона прежде всего с точки зрения продвижения антироссийской, а теперь уже и антикитайской повестки", - добавила она.