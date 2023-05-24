24 мая, 11:08

Совфед ратифицировал соглашение с Киргизией о создании объединенной системы ПВО

Документ был подписан в Москве 16 августа 2022 года

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду ратифицировал соглашение между Россией и Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны.

Соглашение было подписано в Москве 16 августа 2022 года. Согласно документу, стороны для совершенствования противовоздушной обороны в регионе создают объединенную региональную систему противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

Координацию совместных действий войск объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и Киргизии и войск, входящих в состав других региональных систем противовоздушной обороны государств - участников СНГ, будет осуществлять главнокомандующий Воздушно-космическими силами Вооруженных сил РФ. 

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