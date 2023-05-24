Захарова заявила, что Россия предлагала Финляндии решить ситуацию со счетами посольств

Реакции не последовало, и Москва была вынуждена ответить зеркально, заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия давала Финляндии возможность для переговоров по ситуации с ограничениями на использование счетов дипломатических представительств, но реакции на это не последовало, Москва была вынуждена ответить зеркально. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Неоднократно призывали финскую сторону к отмене введенных рестрикций, предупреждали тоже неоднократно, что, если положение дел не изменится, будем вынуждены принять ответные меры. Теперь такие меры приняты. Это не наш выбор. И возможности для переговоров мы Финляндии давали. Они на это никаким образом не отреагировали", - отметила дипломат.

"Принимая решения о введении ограничений в отношении российской стороны, недружественные государства должны четко отдавать себе отчет о том, что такие шаги неизбежно повлекут адекватный ответ", - подчеркнула Захарова. Она добавила, что РФ открыта к диалогу по тем проблемам, которые западные страны сами же создают. "Хотя, конечно, это абсурд: сначала создавать проблемы, а потом обсуждать, как бы их решить. Не надо их создавать", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Сейчас же, по ее словам, Москва фиксирует со стороны Хельсинки желание только усугублять ситуацию, "и дальше, видимо, ожидать ответных мер".

Ранее Захарова подтвердила введение ограничений на использование счетов посольства и генконсульства Финляндии в РФ. Она подчеркнула, что эти действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в Финляндии, которые могут пользоваться счетом только в одном из финских банков. Захарова обратила внимание на то, что Россия неоднократно ставила перед финской стороной вопрос об отмене рестрикций против российских диппредставительств. Однако, по ее словам, Финляндия выбрала неконструктивный подход, который противоречит обязательствам страны пребывания обеспечивать нормальное функционирование иностранных диппредставительств в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.