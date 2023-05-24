Захарова: говорить о расширении БРИКС не стоит до согласования параметров процесса

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что соответствующая работа ведется

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Вопрос о расширении БРИКС можно будет обсуждать после согласования параметров данного процесса, соответствующая работа ведется. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас в соответствии с поручением лидеров в рамках "пятерки" ведется работа по согласованию модальностей самого процесса расширения, и после достижения консенсуса по всем параметрам и принятия соответствующего решения на саммите БРИКС можно будет обсуждать возможность того, как приступать к рассмотрению конкретных заявок", - отметила она.

По мнению дипломата, говорить непосредственно о том, сколько времени потребуется для рассмотрения уже поданных или потенциальных заявок, пока преждевременно. "Сейчас еще нужно пройти подготовительный путь, - пояснила Захарова. - Процесс требует определенного времени и очень кропотливой работы. На текущем отрезке было бы нецелесообразно называть какие-то сроки, это все будет искусственно: речь идет о решениях, которые во многом будут определять будущее объединения, поэтому работа предстоит немалая".

"Мы приветствуем настрой южноафриканского председательства на достижение прогресса в обсуждении темы расширения, и к саммиту БРИКС, который запланирован [в ЮАР] на 22-24 августа, надеюсь, этот вопрос получит должное внимание, - подчеркнула официальный представитель дипведомства. - В любом случае он в повестке дня предстоящей встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Кейптауне 1-2 июня".