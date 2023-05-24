Патрушев заявил, что Россия поддерживает развитие партнерства БРИКС по всем направлениям

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что Москва высоко ценит достигнутый в объединении уровень и характер взаимоотношений, которые отвечают интересам всех пяти государств

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Москва готова и далее развивать сотрудничество в БРИКС по всем направлениям, заявил в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по объединению.

"Поддерживаем дальнейшее продвижение стратегического партнерства "пятерки" по всем ключевым направлениям", - сказал он.

Патрушев заверил, что Россия высоко ценит достигнутый в объединении уровень и характер взаимоотношений. Они в полной мере отвечают интересам всех пяти государств, указал секретарь Совбеза РФ.

"Приветствуем успешный старт работы южноафриканского председательства в БРИКС, - добавил он. - Готовы оказать нашим партнерам в ЮАР всестороннюю поддержку".

В БРИКС входят Россия, Бразилия, Китай, Индия и ЮАР.